Novo endereço, mesmo afeto

Alessandra Affonso Ferreira elegeu a rua Joaquim Antunes como novo endereço de sua marca, Sissa – que também tem loja no Shopping Higienópolis. “A rua está efervescente, só com endereços bacanas. Moro ali perto e é muito legal ter a nova loja ao lado de casa”, diz a estilista, que inaugurou o espaço semana passada. “Quis fazer um projeto que carregasse as minhas mais profundas memórias afetivas”, conta Alê, que colocou na decoração objetos que remetem à casa de sua avó e elementos étnicos. “A Sissa está vivendo um momento muito especial. Vamos seguir investindo em sustentabilidade e projetos sociais, como o projeto do tear manual que produzimos a partir do reaproveitamento do nosso lixo têxtil em parceria com tecelãs de Muquém, cidadezinha na zona rural de Minas Gerais.”