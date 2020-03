Novo de novo

A Sinhá – loja de moda feminina mais antiga do Iguatemi, fundada em 1966 por Dolores Gonzalez – foi totalmente repaginada e reabre na semana que vem. “Reformulei tudo, inclusive o nome, que agora passa a ser Si”, conta Verinha Queiroz, filha da fundadora. “O conceito por trás da mudança é modernizar a marca e sintonizá-la com mulheres que buscam roupas práticas e com qualidade”, acrescenta ela, que mira em deixar a mulher mais segura para encarar a rotina do século 21. “Acredito que descartar o que já não cabe mais, se despir de certezas e buscar a sua melhor versão é o que vai te manter relevante neste mundo que pede agilidade e verdade.”