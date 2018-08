Novo corregedor nacional assume defendendo ‘transparência’

Cármen Lúcia dá posse hoje a Humberto Martins, no STJ, como novo corregedor nacional de Justiça, em lugar de João Otávio Noronha – que amanhã substitui Laurita Vaz no comando do tribunal.

Martins, eleito por aclamação do pleno em março, não esconde, dos mais próximos, suas prioridades no novo posto: ele quer fazer da transparência “a palavra chave” de sua gestão, aproximando “os magistrados da sociedade”.

