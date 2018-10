Novo controle de imigração gera longas filas na PF

FILAS EM CONGONHAS. FOTO ESTADÃO

O novo sistema que a PF adotou em postos de imigração, o Sismigra, está longe de agradar – tem trazido problemas técnicos e gerado longas filas. Os estrangeiros, muitos deles altos executivos, precisam chegar por volta das 6h da manhã para serem atendidos no dia – o guichê só abre… às 8h.

No caso específico do Galeão, no Rio de Janeiro, o atendimento é descrito como “completamente caótico”.

