A festa de lançamento da novela Segundo Sol – anteontem no Rio – cuja escolha de elenco foi criticada pelo baixo número de atores negros selecionados, teve um assunto nas rodas de conversa: o novo clipe de Childish Gambino.

A música This Is America do rapper americano, que denuncia o racismo nos EUA, viralizou nas redes.

