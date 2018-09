Novo camarote do carnaval paulista, o Bamba, estreia no Anhembi homenageando as grandes musas do samba.

Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, Ivone Lara, Angelina Basílio, Solange Cruz e Luciana Silva serão reverenciadas no espaço de 800 metros quadrados pilotado pelos empresários Jefferson Stevanato e Carla Nawoe.