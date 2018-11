Novo atrai 1.200 voluntários para formar equipe em Minas

Termina hoje, aparentemente com sucesso, um dos “programas” do Novo para implantar seu primeiro governo estadual, em Minas. Mais de 1.200 interessados se inscreveram como voluntários para ajudar as futuras secretarias do governador Romeu Zema.

Em paralelo, equipe de transição se dedica a análises das áreas fiscal, de políticas públicas e a montar um raios X da máquina pública mineira. Com ajuda, entre outros, da Fundação Dom Cabral, do Instituto Falcone e de João Amoedo – que tem viajado a BH.

