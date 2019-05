Novo app promete experiências inovadoras em SP

Há 10 anos na estrada com o blog Do Pão Ao Caviar, Ana Lembo se juntou a Antonio Affonseca para criar o Tap To Go – um aplicativo voltado a experiências na cidade de São Paulo. E como funciona? “A proposta é trazer o melhor da gastronomia, lazer, entretenimento e esportes em uma só plataforma”, explica Ana. “Em apenas quatro cliques os usuários conseguem comprar experiências incríveis com data e hora marcada, com valores a partir de R$50.”

E que tipo de experiências? “Um dia de piloto dirigindo uma Maserati em Interlagos, aprender a fazer joias e até o seu próprio gim, passear de helicóptero ou participar de um ‘wine tour’ com renomados sommeliers”, conta Antonio. O lançamento do novo app está marcado para fim de junho.