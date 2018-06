Elza Soares queria mulheres negras em seu novo álbum Deus É Mulher. Conseguiu. O disco terá participação do grupo afro feminino Ilú Obá de Min, bateria e percussão com Mariá Portugal e, no clarinete, Maria Beraldo.

