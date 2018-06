Novidades do Show de Talentos, de Maria Pia Trussardi

Piella Querido, Zeeba, Maria Pia Trussardi, José Roberto Ermírio de Moraes, Marina Goldfarb e Marina Diniz são os newcomers que prometem animar a 12º edição do Show de Talentos – dia 8 de maio, no Teatro Alfa.

Zé Roberto se apresenta tocando bateria – o instrumento é hobby, pouco conhecido, do empresário da Votorantim – ao lado de Zeeba. O cantor escolheu Hear Me Now para se apresentar.

Já as Marinas anunciarão a parceria recém fechada: Diniz nas pickups e Goldfarb nos vocais. Os convites estão a venda e o lucro, como todo ano, será revertido para a Creche Mãe do Salvador.