Academias abertas, alunos relutantes e personais paramentados. Essa é a nova realidade do setor estampada acima em clique feito pela coluna na Sett Academia, no Itaim. Álcool gel, máscaras face shields sobrepostas a outras de pano ou descartáveis, desinfecção do equipamento a cada uso e alunos espaçados por faixas no chão. O movimento normal, espera-se, voltará aos poucos…