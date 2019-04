Nova Previdência é “para garantir e não para tirar’ as aposentadorias, diz economista

Para Fabio Giambiagi, diretor do BNDES, o País ‘já percebeu’

que a Previdência precisa mesmo mudar, mas Bolsonaro

precisa ‘exercer a liderança’ para viabilizar sua aprovação

…

O economista Fábio Giambiagi, com seus quase 30 anos de estrada lidando com a Previdência, acha curioso que a ideia de reformá-la seja vista por muita gente como ameaça aos aposentados. “O que venho tentando explicar é exatamente o oposto, a reforma tem de ser feita justamente para garantir o pagamento das aposentadorias”, adverte. Ou seja, sem ela é que os aposentados correm perigo.

Mas como convencer as pessoas disso? “Tem de haver uma liderança política inspiradora que comande o processo de convencimento”, diz o diretor do BNDES referindo-se ao presidente da República, Jair Bolsonaro.

Tendo passado por BID, PUC-Rio e UFRJ, e visto como uma das vozes mais autorizadas do País nessa área, Giambiagi explica nesta entrevista aspectos complexos da reforma montada por Paulo Guedes e levada pelo Executivo ao Congresso. E traz à memória algumas duras lições da história, como a crise da Argentina, em 2001, e as mais recentes na Grécia e na Espanha. Se nada for feito aqui — adverte –, um dia o presidente, como ocorreu por lá, vai dizer aos aposentados e ao País: “Acabou o dinheiro”. A seguir, os principais trechos da conversa.

Tem muita desinformação sobre a reforma. Quais os pontos principais que as pessoas não entendem?

Comparo aqui com a Venezuela, onde tradicionalmente a PDVSA, que é a Petrobrás de lá, garantia os gastos da população e ninguém precisava pagar impostos. Aí veio a crise e passaram a pagar uma espécie de Imposto sobre o Valor Adicional. A resistência foi forte. Essa falta de compreensão sobre ter que pagar impostos é a mesma do Brasil, hoje, sobre Previdência. Temos um relacionamento do cidadão comum com a Previdência que é absurdo aos olhos de qualquer observador estrangeiro.

Como fazer a população entender isso?

O fundamental é o papel de líder do presidente. Precisamos de uma liderança política inspiradora no processo de convencimento. Sem isso é difícil ir em frente. O papel dele é duplo. Por um lado, receber parlamentares, mostrar a importância da questão. Por outro, através das mídias sociais, mostrar a importância de o Brasil se adequar a regras que já são aceitas em muitos outros países.

Como avalia a questão da aposentadoria por idade?

Temos uma aberração. Não faz sentido não ter idade mínima. O que precisamos é estabelecer critérios. E isso é um argumento que qualquer técnico pode defender diante do eleitor. Estamos todos de acordo em que é razoável ter uma idade mínima. O conceito de quanto vai ser essa idade a gente discute numa segunda etapa. Em que ponto se fixar? Uma idade mínima de 48 anos é a mesma coisa que não fixar nada, não muda grande coisa. Se for 70 anos, é um exagero absoluto. Essa idade mínima também vai depender da situação fiscal. E teremos regras de transição.

Isso quer dizer o quê?

Que na fase de transição eu não vou adotar a regra definitiva, que é mais dura. Vamos dividir a sociedade em três grupos. Para quem já está aposentado não vai mudar nada, a pessoa vai continuar aposentada.

Se faltam 5 anos pra me aposentar, qual é a minha situação?

No mundo jurídico existe a chamada expectativa de direito, um direito ainda não adquirido plenamente mas construído ao longo do tempo. Pela proposta você passaria a ter que trabalhar vários anos a mais.Essa norma já vai valer agora?Se a reforma passar, sim. Aí há um dilema entre a escolha pela economia ou pela política. O que acontece? Se você chegar a uma pessoa que está perto de se aposentar e disser: “Olha, você vai ter que trabalhar mais 6 meses em relação ao que imaginava”, ninguém vai morrer por isso, né? E chegar a um jovem de 20 anos e dizer “Você vai ter que trabalhar até os 65”, ele também não vai ligar. A questão é quem está no meio.

E como está na proposta?

Ela cria três possibilidades. A primeira, para as pessoas que têm, no caso de homens, pelo menos 33 anos de contribuição e no caso das mulheres pelo menos 28 anos. Para este grupo está aberta a possibilidade de trabalhar apenas 50% a mais do tempo que falta. Então um homem ao qual faltem 2 anos pra se aposentar ele teria que trabalhar 3. Idem pra mulher à qual faltem 2 anos. Esse é um grupo muito específico. Você cria uma opção e a pessoa escolhe a que achar conveniente. Ela pode obedecer a uma escala de idade mínima que vai ser crescente no tempo, começando com 61 anos para os homens e 56 para as mulheres. Essas idades irão aumentando gradativamente até 65 para os homens e 62 para as mulheres. Ou então a pessoa terá que respeitar a chamada soma de pontos, que nada mais é do que a soma de idade mais tempo de contribuição.

Você concorda que pra um cidadão comum é difícil entender esses caminhos? Não seria mais simples o governo fazer uma tabela e dizer: “Olha, gente, quem estiver com tantos anos vai acontecer isso, quem tiver com tantos anos acontece aquilo…” A população já entendeu que tem alguma coisa errada. Como fazer isso com o apoio do eleitor?

Eu discordo um pouco, porque eu acho que isso é aparentemente complicado. A ideia de você ter três caminhos…

Porque teria de criar tabelas, explicar, não?

Tem que ser pedagógico, ok. Há uma saída que, no decorrer da discussão parlamentar, transforma esses três caminhos em apenas dois, e a comissão especial poderia definir. Por exemplo, se vai escolher o critério de idade mínima e ponto final. Mas eu não vejo como ter apenas uma única tabela. Não dá pra tratar da mesma forma quem está a seis meses de se aposentar e quem tem ainda 15 anos pela frente.

As pessoas estão apreensivas: o que acontece se a reforma não for aprovada? Acha que a oposição pode mesmo votar contra?

A conta que faço é que a oposição tem cerca de 130 deputados. Se nenhum deles vai votar com o governo, este tem que ter uma taxa de fidelidade dos demais parlamentares, governistas ou não, de mais de 80%. Isso exige grande força de convencimento.

O presidente já avisou que o toma lá dá cá ele não quer fazer. Como convencer os políticos de que se não votarem a favor nós estamos perdidos?

Esse tipo de questionamento me traz à memória uma frase de Delfim Netto, falando de questões fiscais durante um almoço. Ele disse: “Qual é o seu problema, Giambiagi? A pior coisa pra convencer alguém no Congresso a votar a favor de algo é a lógica, né, e você é muito lógico”. Eu sempre me valho da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi construída e negociada se conversando com todo mundo. Quando ela começou a ser apresentada havia muito ceticismo, e seus autores foram construindo a maioria.Mas isso não afetava diretamente o bolso do aposentado ou do cidadão em geral.

A LRF afeta os governantes – um universo deste tamanhinho pra convencer.

Mas aconteceram duas coisas nos últimos anos que, a meu ver, deram “um clique” nas pessoas. Primeira, todo mundo se informou sobre a Grécia e Espanha, onde a ameaça se tornou realidade. Os aposentados perderam renda real. Em algumas situações na Grécia, aposentados passaram a receber só 70% do que ganhavam. E segunda, que nos últimos anos nós vimos evidências onde? Aqui no Brasil, nos Estados. Pergunta a um aposentado do Rio se o risco de ficar sem aposentadoria ou só com parte dela é uma miragem. Não. Ele sentiu na pele. Acho que dá pra dizer às pessoas que o risco é real.

Uma possibilidade concreta.

E há uma coisa curiosa. Em geral reformas previdenciárias são vistas pela população como ameaça aos aposentados. O que eu venho dizendo há anos é que é exatamente o oposto, a reforma é para garantir o pagamento das aposentadorias. E se não for aprovada o aposentado poderá deixar de receber.

O cidadão com direito adquirido passa a correr perigo.

Vamos olhar a situação fiscal. Há a possibilidade concreta para o funcionalismo, já no ano que vem, 2020, de o governo dizer: “Olha, não tem dinheiro, reajuste zero”.

No mundo inteiro as reformas previdenciárias foram feitas com os países já no abismo. O País precisa quebrar para as pessoas aprenderem?

Vou responder com uma experiência pessoal. Eu estava de férias com a família na Argentina no dia 31 de dezembro de 2001. Naquele período a Argentina estava trocando de presidente, tinha caído o governo de La Rúa. Foi o dia mais triste da minha vida. Tive a percepção física de um país afundado, onde ninguém queria ser presidente, tinha caçarolaço na rua todo dia e um pânico acerca do futuro.

E o que aprendemos disso?

Nós passamos aqui pelo plano Collor, um trauma do qual saímos mais ou menos ilesos. Hoje é preciso ter em conta o seguinte: em 2013 a dívida pública era 52% ou 53% do PIB, agora está em 77% ou 78%. O que é a dívida? É um compromisso de pagamento. Você tem dinheiro no banco, ele está aplicado em títulos e você acredita que o governo vai pagar. Se não acreditar, tira o dinheiro e compra casa, dólares. Mas não dá pra imaginar que teremos um déficit público de 7% ou 8% do PIB, com dívida pública aumentando e continuar com inflação de 3% ao ano. Ou ela volta a subir ou em algum momento o presidente diz: “Não tenho como pagar essa dívida”. E não sei se essa situação é compatível com a normalidade democrática.

Em suma, é a hora de aprovar a reforma pra não afundar como a Argentina em 2001?

O que estamos assistindo nos últimos anos, eu já disse antes, é uma espécie de suicídio em câmara lenta. Não falamos de um colapso da noite pro dia, como na Argentina, aqui há uma deterioração gradual dia após dia.

E por ser gradual as pessoas parecem anestesiadas pela degradação.

Eu trabalhei em 1993 e 94 no BID e conheci a Venezuela como um país normal. Fiz amizades lá, havia uma classe média, uma renda per capita melhor que a nossa – e hoje é essa tragédia. Foi um processo lento. Cada dia não era muito diferente do anterior, mas em 15 ou 20 anos a diferença foi dramática. Não quero esse destino para o país do meu filho.