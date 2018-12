Nova montagem de Roda Viva ironiza Bolsonaro

Bolsonaro foi o grande assunto no palco da estreia da remontagem de Roda Viva, peça de Chico Buarque, anteontem (fotos ao lado).

Os vícios de linguagem e gestos do futuro presidente entraram no roteiro adaptado por Zé Celso Martinez e pelos atores do Teatro Oficina. Até as famosas transmissões ao vivo que Bolsonaro fazia, durante a campanha, pelo Facebook, foram lembradas em cena. O personagem principal da peça, inclusive, está sendo chamado em certas cenas de “mito”.