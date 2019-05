Nova marca de beachwear aposta na sustentabilidade

Da união de três propósitos nasceu a Satya, nova marca sustentável e vegana de beachwear das sócias Amanda Gomes e Thabata Andrade. “Para criar nosso conceito nos baseamos em conexão, sustentabilidade e autenticidade. Nosso principal objetivo é influenciar o consumo consciente e instigar uma reflexão sobre a relação da moda com o meio ambiente”, reflete Amanda. “Queremos trazer uma nova maneira de enxergar o beachwear”, explica Thabata.

Para garantir os propósitos da marca, as peças são fabricadas com tecidos tecnológicos e biodegradáveis, tingimentos e pigmentos vegetais e naturais, além de não usarem nada animal. “Usamos curcuma, açafrão e extratos do Pau Brasil para tingir nossas peças. Nossa poliamida é biodegradável, ela se decompõe em até três anos e vira adubo.”