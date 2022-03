Nova Love Story terá cotas de 0,1% para pessoas que queiram se tornar ‘sócios’ da casa noturna

Quem quiser ter uma fatia da nova Love Story poderá, literalmente, ser sócio da empreitada, que agora se chama Love Cabaret.

“Cada carteirinha dará 0,1% da rentabilidade do negócio. Serão pequenos investidores, pessoas físicas que vão pagar até R$ 10 mil por uma cota no projeto. Acho que isso é inédito no Brasil”, explica o empresário Facundo Guerra.

Além de parte nos lucros, os 200 ‘sócios’ terão vantagens como descontos e direito a sala privê para comemoração do aniversário. Junto com Cairê Aoas e Lily Scott, Guerra é responsável pela nova cara da Love Story, que funcionou por 26 anos no centro de SP e reabrirá repaginada em setembro.