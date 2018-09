Novo endereço dos Jardins une moda, decoração e gastronomia

O projeto Casa 22 – que une moda, arte, decoração e gastronomia – idealizado por Gabriela Ramos, realiza, quarta e quinta, sua despedida do formato itinerante, com evento na rua Groenlândia, para alçar novos voos. Em outubro, a moça inaugura loja colaborativa, de mesmo nome, no Jardim Europa.

“A nova loja terá um mix com 22 marcas de moda, decoração e joalheria, além de um restaurante com cardápio da chef Tata Cury”, conta Gabi, que é formada em administração, mas enveredou para a moda depois de trabalhar no ateliê de Pedro Lourenço, em 2010.

