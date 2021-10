Nova casa de leilões SPITI faz sua estreia com acervo de Regina Pinho de Almeida

Fundada por Renato Magalhães Gouvêa Junior e Fabio Cimino, a casa de leilões SPITI faz sua estreia. Como? Com o acervo pessoal da colecionadora Regina Pinho de Almeida. O resultado das vendas, já no primeiro leilão – programado para dia 19, na Taller Zaragoza – será destinado a criação de um fundo às instituições culturais montadas por ela: Instituto de Cultura Contemporânea e Casa de Cultura do Parque. O seu conhecido acervo passeia entre expoentes da arte brasileira e do circuito mundial.