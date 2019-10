Nos passos de Lenny, Bel Niemeyer lança a Rebel

A moda sempre esteve presente na vida de Bel Niemeyer. “Mas, por muito tempo quis experimentar outros caminhos e buscar minha própria identidade”. A jovem estilista cursou moda, mas, como costuma dizer, sua “escola” foi, na prática, a mãe, Lenny Niemeyer. Depois de três anos morando em Barcelona, onde uma câmera fotográfica era sua melhor amiga, Bel voltou preparada para abrir sua Rebel. Faz roupas que gosta de usar. “A proposta é que essa menina se sinta sempre livre, feminina e ao mesmo tempo confortável para passar o dia e a noite com o mesmo look”, explica. Suas criações acabaram de ser apresentadas no Veste Rio e logo estarão disponíveis no Gallerist.