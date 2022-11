Nos Jardins, moradores querem barrar restaurante

A AME Jardins vai acionar o Ministério Público para barrar o funcionamento do restaurante Urus, na praça do Vaticano, no Jardim Europa. Segundo a associação de moradores, o estabelecimento está em área exclusivamente residencial, de baixa densidade, com restrições para determinados comércios e serviços. Eles também alegam que a região é tombada por resolução da Secretaria de Estado da Cultura por apresentar “inestimável valor ambiental, paisagístico, histórico e turístico” e que mesmo assim o Urus recebeu licença da prefeitura para funcionar, contrariando a Lei de Zoneamento.“Antes de abrir, avisamos os responsáveis pela obra que a atividade não era permitida naquela via, ponderando o que a legislação dizia. Mesmo assim seguiram. A praça do Vaticano também foi tomada pelo restaurante. Ele tomou o espaço público para seu negócio, então não é mais uma praça pública, e a extensão do restaurante irregular”, diz Fernando Sampaio, presidente da AME.

Inaugurado em maio, o Urus tem como proposta “valorizar a brasilidade” e seu menu é inspirado nos diversos biomas do País, em especial o mato-grossense. Segundo a assessoria do restaurante, o espaço possui todas as licenças exigidas para o funcionamento e não há acúmulo de carros na sua entrada, muito menos reclamações de barulho. Também afirmam que a calçada do entorno do estabelecimento foi repavimentada e ampliada, melhorando a acessibilidade| MARCELA PAES

CEO da Fendi desembarca em São Paulo para participar de festa que celebra a bolsa Baguette

Serge Brunschwig – CEO da Fendi – desembarca no Brasil especialmente para a festa que comemora o 25º aniversário da icônica bolsa Baguette, amanhã, no Palácio dos Cedros, no Ipiranga, em São Paulo. “Este é um momento muito importante para a marca no País. Acabamos de inaugurar a primeira flagship em São Paulo e elegemos Sasha Meneghel como nossa primeira embaixadora global brasileira”, disse Brunschwig. As comemorações começaram em NY, em setembro, com um desfile que marcou a volta de Linda Evangelista aos holofotes e apresentou collabs inéditas com Marc Jacobs, Tiffany&Co, Sarah Jessica Parker e Porter.

Bloco de Notas

WEBSÉRIE. Colunista da Eldorado, onde produz e apresenta o programa Navega, Baba Vacaro e o diretor Alberto Renault – lançam esta semana a websérie De Casa em Casa.

UFBA. O documentário A Última Vanguarda, de Peu Lima, que estreia hoje no Curta!, fala sobre a efervescência cultural da Universidade Federal da Bahia, do final dos 1950 até 1964.

EXPOSIÇÃO. O Museu Catavento abre hoje a exposição Encontro com o Porvir.

INOVAÇÃO. Estão abertas as inscrições para a sexta edição dos Prêmios Fundación MAPFRE à Inovação Social. As inscrições devem ser feitas no site da Fundación MAPFRE.