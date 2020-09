Noronha anuncia abertura para todos os turistas a partir de 10 de outubro

Preparem os biquínis e sungas… Fernando de Noronha será aberta para todos os turistas a partir de 10 de outubro.

O anúncio será feito na tarde de hoje (23) pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e pelo administrador de Noronha, Guilherme Rocha. Atualmente, a ilha está aberta só para quem já teve covid-19.

O acesso dos visitantes seguirá um novo protocolo, elaborado pela administração do local e pelas autoridades de saúde do estado. A principal regra é a obrigatoriedade da realização do teste RT-PCR (nariz e garganta) para detecção da Covid-19 no dia anterior ao embarque ou na data da viagem.

Outra medida obrigatória será baixar o aplicativo de celular Dycovid – Dynamic Contact Tracing durante o período de estadia na ilha. O app notifica o usuário da ocorrência de um contato de alto risco, dando melhor rastreabilidade e controle da doença.