Nome de Maitê Proença para ministério foi indicado por ambientalistas

A ideia de indicar o nome de Maitê Proença para ocupar o cargo de ministra do Ambiente do governo Bolsonaro partiu de um grupo de ambientalistas formado por André Guimarães, Sérgio Besserman, Carlos Nobre e Rodrigo Medeiros. O que se buscava era uma opção “fora da caixinha” mas ligada ao meio ambiente e com projeção nacional.

A quem conversou ontem com a atriz — que militou, na recente campanha presidencial, pela candidatura de Marina Silva — sobre a possibilidade de ela aceitar o cargo caso seja convidada, ela sugere procurar o próprio grupo de pessoas que sugeriu seu nome.