Se o nome do respeitado executivo Alexandre Bettamio, que está cotado para trabalhar com Paulo Guedes em um eventual governo Bolsonaro, avançar, o ministro da Fazenda terá um plus para mostrar ao seu chefe.

É que o atual presidente do BofA/Merrill Lynch para a América Latina cursou… colégio militar.

