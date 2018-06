No projeto do cadastro positivo, ônus da prova cabe ao consumidor

O projeto de lei do cadastro positivo, que cria um “histórico de bom pagador” e pode ser votado esta semana na Câmara, continua enfrentando cobranças do pessoal dos direitos do consumidor.

O texto, advertem, determina que quem for vítima de vazamento ou fraude é que terá que provar a negligência, imprudência ou crime das empresas que cuidam do cadastro.

Não bastará demonstrar o dano sofrido.

