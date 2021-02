No primeiro encontro com empresários depois da vitória na Câmara, Arthur Lira defende privatizações

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se encontrou com Flavio Rocha, presidente da Riachuelo, e empresários de diferentes setores em uma homenagem oferecida por Ciro Nogueira, presidente do seu partido, o PP, na noite desta última terça-feira. Os empresários queriam saber como será a gestão de Lira à frente da Casa, quais temas devem ser pautados e o jogo de forças no Congresso. Sobre privatizações, Lira disse que o sentimento da Casa é majoritariamente liberal, mas que a discussão será caso a caso, dependendo de legislação, dos detalhes, de como o governo quer vender e como é o interesse do mercado.

O jantar ocorreu na casa do jornalista Mario Rosa, em Brasília, e foi o primeiro encontro de Lira com empresários depois de ter vencido as eleições para a presidência da Câmara. O grupo demonstrou apreço por Rodrigo Maia, apesar da relação conturbada com o governo Bolsonaro.

Segundo fontes presentes no jantar, Lira afirmou que não vai “sentar na pauta” e colocará projetos para votação em plenário sempre que estiverem maduros. O presidente também analisou que o cenário está mais favorável para avançar a tramitação da Reforma Administrativa, na Câmara, e, no Senado, a PEC do Pacto Federativo – reforma o orçamento público possibilitando o financiamento de mais medidas para o enfrentamento da pandemia sem ultrapassar o teto de gastos. E lembrou aos presentes no evento da sua boa relação com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Sinalizou ainda que a reforma tributária é difícil de tramitar a curto prazo.