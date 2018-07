Depois do cabeleireiro de Neymar, é a vez do tatuador do craque, Adão Rosa, lançar curso virtual.

Produzido pela Smartalk, o programa vai ensinar técnicas do artista, que já tatuou Gabriel Jesus, Bruna Marquezine e Valesca Popozuda.

