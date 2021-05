No Parque do Ibirapuera, o desafio é evitar que o público se aglomere neste domingo

Com a previsão de dia ensolarado, a expectativa de público hoje no Parque do Ibirapuera é de 50 mil pessoas. O desafio da administradora do parque é evitar que o público se aglomere, como quase ocorreu no fim de semana passado. Bem como esperar que as pessoas usem máscara.

Desafio 2

Segundo Samuel Lloyd, diretor geral da Urbia, o contrato com a Prefeitura não permite impedir a entrada de pessoas sem máscara. “Não se pode tirar a máscara na hora de fazer ginástica ou correr, por exemplo”, explica.

Desafio 3

A GCM, porém, pode retirar aqueles que desobedecem as regras contra covid-19.

Hotspot

A Nasdaq, bolsa de valores que negocia ativos de empresas de tecnologia, parabenizou Santander e corretora brasileira Toro, na sexta-feira, pela parceria em inovação. No seu famoso painel eletrônico, localizado no coração de Nova York, na Times Square.

Fico

O técnico tricampeão olímpico, José Roberto Guimarães, avisou que ia se aposentar depois da Olimpíada de Tóquio. Mas com o adiamento dos jogos por um ano, ele mudou de ideia e vai continuar no comando da Seleção Brasileira de Vôlei feminina.

E está tão animado que pretende seguir até Paris 2024.