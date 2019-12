No Natal de Covas, concessões da Zona Azul e de cinco parques

LEIA TAMBÉM > Prefeitura de SP adia processo de concessão da Zona Azul em 40 dias

Bruno Covas “ganhou”, na sexta e no sábado, duas boas notícias para o Natal. Uma delas foi que a Prefeitura concluiu a fase de licitação da zona azul e já publicou neste sábado, 21, no Diário Oficial do município, a habilitação da vencedora – a Hora Park Estacionamento, que ofertou R$ 1,346 bilhão, com ágio de 317%.

Na véspera, Covas assinou – como havia antecipado a coluna na semana passada — o contrato de concessão do primeiro lote de parques paulistanos, que inclui o Ibirapuera. Trata-se da primeira concessão de parques públicos urbanos do País.

Esse lote inclui, além do Ibirapuera, cinco parques em outras regiões da cidade: Eucaliptos, Jacintho Alberto, Faria Lima, Lajeado e Jardim Felicidade.