No dia do hot dog, Seen lança versão do sanduíche com lagosta

O SEEN SP, no Tivoli Mofarrej, comemora o Dia Hot Dog (dia 9) com uma versão do sanduíche sem salsicha – mas com lagosta, coleslaw, sunomono de maça verde, kizami spicy, ovas de tobiko e brotos. Criação do chef Olivier da Costa. Duas unidades saem por R$$85.

Rodrigo Lombardi está em Portugal gravando Travessia

Rodrigo Lombardi é Moretti em Travessia, nova novela das nove da TV Globo, prevista para estrear em outubro (substituindo o sucesso Pantanal). O ator vai interpretar um empresário do ramo da Construção Civil – que levou uma rasteira nos negócios. Quando a trama começa, ele está com casamento marcado em terras lusitanas e sua noiva é Guida (Alessandra Negrini). No elenco do folhetim, também estão nomes como Jade Picon, Humberto Martins e Grazi Massafera. Travessia é escrita por Gloria Perez e tem direção artística de Mauro Mendonça Filho.

BLOCO DE NOTAS

COMPLIANCE. O grupo J&F, que controla os negócios dos irmãos Batista, treinou nos últimos cinco anos uma média de 267 colaboradores por dia em compliance no Brasil. Os treinamentos abordaram mais de 400 temas.

SEMINÁRIO. A Faculdade do Comércio de SP em parceria com a Associação Comercial e o Fórum de Jovens Empreendedores, realiza no dia 14, o seminário futuro O Brasil que queremos para depois das eleições – com a participação de Temer, Kassab e Henrique Meirelles.

EQUIPE. O Documentário ‘Educar e Resistir’ estreia hoje no YouTube. Ele conta a história do colégio Equipe, que foi palco de importantes manifestações durante a ditadura.

LANÇAMENTO. Renato Janine Ribeiro, Gonçalo Vecina, Rita Biazon e Roberto Livianu lançam hoje, em sessão com debate, o livro 200 Anos de Independência do Brasil. Na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, às 11h.