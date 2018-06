O publicitário Nizan Guanaes há muito tempo vem pensando em se lançar na política. Em conversa com a coluna, na manhã deste domingo, afirmou que vai disputar uma vaga a deputado federal por São Paulo. Já tem convite do PSDB e do PSB.

Para tanto, deixa todas as suas funções no Grupo ABC.

Leia mais notas da coluna:

+ Entrevistas na TV ‘compensam’ corte de verbas na publicidade de Temer

+ Prazo para aprovar projetos via Lei Rouanet caiu pela metade