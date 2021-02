Ney Matogrosso participa de clipe de Rafael Rocha

Rafael Rocha e Ney Matogrosso contracenaram juntos no videoclipe da música Boca – parte do álbum Pedra, segundo trabalho autoral de Rocha, integrante da banda carioca Tono. O músico, cantor e compositor toca também com Adriana Calcanhotto, Jorge Mautner, Moreno Veloso, entre outros. Dirigido por Murilo Alvesso e gravado na Cidade das Artes, no Rio, sai dia 3. Ney já gravou duas músicas de Rafael e divide com ele os vocais no videoclipe.