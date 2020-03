Paulo Niemeyer disponibiliza 44 leitos de Instituto do Cérebro a pacientes com coronavírus

O renomado neurocirurgião Paulo Niemeyer anunciou que vai disponibilizar todos os 44 leitos de CTI do Instituto Estadual do Cérebro, no Rio, para infectados pelo coronavírus, e que seus laboratórios passarão a fazer 200 exames de diagnóstico do COVID-19 por dia.

O presidente do Instituto Estadual do Cérebro, no Rio, também informou que vai fechar seu consultório durante a quarentena para se dedicar ao atendimento de pacientes com coronavírus – seguindo somente com casos emergenciais de sua especialidade.

Na sexta (20), o hospital foi visitado por Wilson Witzel. No dia 11 de março, o governador do Rio publicou um decreto permitindo, caso necessário, isolamento compulsório, e uso da rede particular.