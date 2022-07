Neto de Abilio Diniz, Gabriel Diniz Abrão inaugura novo restaurante em SP

Gabriel Diniz Abrão, do Attivo Group, acaba de inaugurar o La Serena, restaurante com inspiração na Riviera Italiana, dentro do Shopping JK Iguatemi – focado em massas e frutos do mar. “O nosso público é o de alto poder aquisitivo ou aquele que trabalha na região. A ideia é que o nosso cliente se sinta fora do País, na Costa Amalfitana”, contou. Até outubro, Gabriel, que é neto do empresário Abilio Diniz, estará no comando de nove operações gastronômicas.

Além do novíssimo La Serana, ele irá abrir uma unidade do asiático Kitchin no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Essa será sua primeira incursão fora de SP. Na cidade, aos 27 anos, o jovem está à frente dos restaurantes Su, Aima, Gioia e o já citado Kitchin – além de duas dark kitchens.

BLOCO DE NOTAS

EXPOSIÇÕES. A galerista Jaqueline Martins (foto) passa a representar a artista Regina Parra, paulistana, radicada em Nova York. Seu trabalho se dá através da pintura, performance, vídeo e instalação, com foco na violência velada e histórica com relação às mulheres. Jaqueline também confirmou um calendário de exposições com artistas como Ana Mazzei, Raúl Díaz Reyes e Adriano Amaral.

MORADIA. A Articulação Colabora HabitAção promove a 1ª edição da Virada da Habitação, que irá mobilizar coletivos, ONGs e representantes do poder público e da sociedade civil. O encontro será realizado simultaneamente em várias cidades. No dia 6 de agosto.

CASA NFT. Mais de 130 obras digitais de 70 artistas brasileiros serão expostas na Funarte. Trata-se do resultado do projeto Casa NFT – em que artistas produziram seus trabalhos em uma mansão abandonada no Morumbi. O acervo será exposto a partir do dia 12 de agosto.

ADEGA. O empresário Ipe Moraes se prepara para inaugurar mais uma unidade da Adega Santiago, no CJ Shops, nos Jardins. O restaurante está completando 15 anos e ganhou um rótulo próprio de vinho – Adega Santiago Matiz – elaborado em parceria com a Decanter.

PRORROGAÇÃO. A Mostra Internacional de Cinema prorrogou até o dia 10 de agosto o prazo de inscrições de filmes para a sua 46ª edição.

João Carlos Martins em campanha de Dia dos Pais

O maestro João Carlos Martins é a estrela da campanha de Dia dos Pais da Reserva. A ação será marcada por um concerto exclusivo do pianista com a Orquestra Bachiana, dia 13 de agosto, no Teatro Municipal do RJ – com venda de ingressos aberta ao público. Com 82 anos de idade e 64 de carreira, o maestro conta com a ajuda de luvas biônicas para tocar. Ele irá lançar uma campanha mundial cujo objetivo é ajudar cientistas a encontrar a cura para a distonia (doença que sofre desde os 18 anos).