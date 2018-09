Nelson Sirotsky, do Grupo RBS, lança em outubro – pela editora Sextante – seu primeiro livro em parceria com a romancista Leticia Wierzchowski.

Conta, entre outras, como é que decidiu deixar seus cargos executivos nas empresas. Em O Oitavo Dia, o empresário faz um mergulho no que se refere a valores, espiritualidade e reflexões – tanto no âmbito pessoal quanto no empresarial