A questão do negro no Brasil desde a escravidão é o tema do videoclipe Raízes, que a cantora Negra Li lança junto com seu novo disco de mesmo nome.

Trata-se do segundo álbum da diva do rap, que acaba de retornar de licença maternidade.

