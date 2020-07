Nazareno ilustra livro com a poeta Luiza Müssnich

Nazareno estava com exposição agendada para abril na Galeria Lume mas adiou o evento ante o início da pandemia. O escultor e desenhista resolveu então trabalhar em casa: ilustra um livro em parceria com a poeta Luiza Müssnich. Além de continuar com a produção de seus ‘brinquedos de artista’ e aproveitar o tempo para rever antigos trabalhos. “Apesar das dificuldades, estou num ritmo bem produtivo, o que tem me ajudado muito nesse isolamento.”