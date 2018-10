A National Geographic está produzindo documentário de uma hora com o título O Museu Nacional: Um Retrato de Nosso Povo.

E, em novembro, a revista do grupo traz entrevista com Alex Kellner, diretor do museu incendiado, sobre a extensão das perdas e o projeto de recuperação.

