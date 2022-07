Natalia Pasternak vem ao Brasil para lançar dois livros

Natalia Pasternak, doutora em microbiologia, retorna ao Brasil para o lançamento tardio de seus mais recentes livros, escritos em coautoria com o seu marido, o escritor e jornalista Carlos Orsi.

No dia 19, o casal estará na Livraria Martins Fontes da Avenida Paulista, autografando os livros: Ciência no Cotidiano: Viva A Razão. Abaixo a Ignorância! e Contra a Realidade: A Negação da Ciência, Suas Causas E Consequências.

BLOCO DE NOTAS

METAVERSO. O Itaú Cultural lançou o Chamamento Itaú Cultural de projetos de Arte e Cultura no metaverso, para apoiar, fomentar e mapear trabalhos neste campo e ampliar as discussões e reflexões sobre o tema. Podem ser inscritos projetos em fase de desenvolvimento para este universo, focados na arte e na cultura até dia 26.

HOBBY. O Interagir em redes sociais é o principal hobby para 24% das 128,6 mil pessoas ouvidas em enquete nacional da plataforma Tim Ads, realizada em junho. Enquanto a prática de exercícios em academias foi apontada como o passatempo favorito de apenas 13%. Significa, não é?

TEMA. Conectado com o tema da 26ª Bienal do Livro de São Paulo “Todo Mundo Sai Melhor do que Entrou”, o ZAP Imóveis, levou o ator Paulo Vieira para dividir suas experiências pessoais de transformação no evento. Gábrielà Zañinetti, VP de Marketing da Zap+, mediou o encontro de Vieira com o público. Gil do Vigor foi o outro convidado do projeto.