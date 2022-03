Nas Américas, Brasil tem um dos piores desempenhos em ranking de presença de mulheres na política

Conta das feministas no Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado dia 8: as mulheres são hoje 52% do eleitorado do País, têm 50% do total de filiados a partidos… e 15% dos cargos na política nacional. O país ocupa o 145.º lugar, entre 187 países, no ranking de mulheres eleitas ao parlamento. Nas Américas, só está à frente de Belize e Haiti. É o que aponta o Mapa das Mulheres na Política 2020, preparado pela ONU e pela União Interparlamentar (UIP).

É a partir desse pano de fundo que a professora Ligia Fabris, da FGV Direito Rio, se junta ao Consulado dos EUA e ao Fórum Mais Mulheres na Política para criar o curso Formação Política para Mulheres. As aulas serão realizadas uma vez por semana a partir do dia 7 de abril, via Zoom.

Elas no poder

Nessa mesma seara, a ministra Cármen Lúcia, do STF, escolheu o tema Mulheres em Cargos de Poder e Liderança para fazer a abertura do I Congresso Internacional de Igualdade de Gênero, coordenado por Celeste Leite dos Santos, do MP-SP. De 3 a 8 de março, com transmissão no YouTube pelo canal da Associação Paulista do MP.

Entre as palestrantes, a promotora Valéria Scarance, a ex-juíza Sylvia Steiner e a deputada Margarete Coelho, que abordará relatos de violência política e institucional.

Portinari no Mis

O secretário Sergio Sá Leitão e João Portinari inauguram nesta sexta, 4, a exposição Portinari para Todos, no MIS Experience – a maior exposição já feita sobre a vida e a obra de Candido Portinari, pai de João. A mostra terá curadoria terá curadoria especial de Marcelo Dantas.

No papel

A obra “Coincidências Industriais”, de Guto Lacaz, está virando livro. Em formato de pequeno caderno, a edição reúne as peças da instalação artística em tamanho real, com folhas de acetato para permitir que o leitor encaixe os objetos recriando o projeto do artista. Editado pela Lovely House e já disponível online.

Pensar coletivo

A mostra “Isto Não é um Mapa” terá sua quinta edição, entre março e maio. Com o propósito de imaginar cidades coletivamente, a programação vai trazer teatro, música, cinema, circo, dança e literatura. A exibição do filme “A Última Floresta”, a performance “Okara, O Corte é A Ferida” de Lian Gaia e o espetáculo “Estilhaços de Janela Fervem no Céu da Minha Boca” estão na programação, no Sesc Bom Retiro.