Naruna Costa protagoniza série ao lado de Seu Jorge

Naruna Costa se prepara para gravar a segunda temporada da série Irmandade, da Netflix – da qual é protagonista ao lado do cantor Seu Jorge – prevista para 2022. A atriz, diretora, cantora e compositora passou as últimas semanas se dedicando a uma nova experiência: gravar a versão audiobook do livro Casta – As origens do nosso mal-estar, best-seller internacional da jornalista Isabel Wilkerson, vencedora do prêmio Pulitzer.