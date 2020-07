“Não podemos permitir que o Brasil perca suas pequenas livrarias”, diz Alexandre Martins Fontes

Preocupado com o futuro das livrarias diante da pandemia da covid-19, principalmente com as que não têm operação de venda online, Alexandre Martins Fontes propôs à Câmara Brasileira do Livro, onde é diretor, um projeto de ajuda aos livreiros durante a crise. Em poucos dias, criou-se uma comissão de editores, distribuidores e livreiros (todos com projeção nacional) para estudar a viabilidade da ideia. E assim nasceu o projeto Retomada das Livrarias. “Nós não podemos permitir que o Brasil perca suas pequenas livrarias. Um País sem livrarias espalhadas pelas ruas e cidades é um País sem alma, sem rumo”, explica.