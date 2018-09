Não pode haver consulta ao TSE sobre Mourão, explica advogado

Advogado eleitoral próximo a Bolsonaro explicou ontem à coluna que não há como o PRTB, de Levy Fidelix, consultar o TSE sobre substituição do candidato por Mourão – filiado à sigla – nos debates. Primeiro motivo: o tribunal não decide nenhuma consulta no período de campanha – só ações. E segundo: quem representa a coligação é Gustavo Bebianno, do PSL.

Leia mais notas da coluna:

+ Campanha de Bolsonaro vai usar empresa de estrategista americano

+ Ofensa a Mbappé pode custar R$ 7 milhões a youtuber