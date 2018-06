Não foram fáceis negociações sobre eliminação da cobrança da Cide

Não foram fáceis as negociações entre a Fazenda e o Congresso para se chegar a um consenso sobre a eliminação da cobrança da Cide sobre o diesel e sua devida contrapartida: a aprovação da reoneração da folha de pagamentos das empresas.

A primeira proposta, feita pelo deputado Orlando Silva, defendia 18 setores de fora da medida. A Fazenda apareceu com lista de três, entre eles o de comunicação e o da construção civil.

No fim do corte e da costura política, o martelo batido foi outro. A partir de dezembro de 2020… nenhum setor contará mais com a desoneração na folha de pagamentos.

