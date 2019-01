Não é possível cancelar benefícios e manter provas de Joesley, diz parecer

O pedido da PGR para rescindir o acordo de delação de Joesley Batista e companhia está equivocado ao querer cancelar os benefícios dos colaboradores, mas mantendo a validade das provas. Esse foi o parecer elaborado por *Flávio Luiz Yarshell*, titular de direito da USP, a pedido da defesa dos delatores.

A causa apontada para rescindir o acordo foi a atuação de Marcello Miller – que, ainda no cargo de procurador, contribuiu, como advogado, com as tratativas. O que teria sido omitida pelos delatores. Para Yarshell, isso seria um problema na formação do acordo.

O advogado cita norma do Código Civil pela qual o silêncio intencional de uma das partes “constitui omissão dolosa” sem a qual “o negócio não se teria celebrado”.

