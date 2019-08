‘Não é esquerda ou direita, é um tema ético’, diz Covas sobre causa ambiental

Bruno Covas deu seu recado, esta manhã, em Salvador, sobre a “guerra ambiental” que se instalou no País — e fora dele — por causa dos incêndios na região amazônica. Foi durante a Semana Regional do Clima, que reúne prefeitos das grandes cidades — entre eles os de Recife, Manaus, Salvador, Curitiba e Campinas, mais o de Trinidad-Tobago.

“Aquecimento global não é um tema de esquerda ou de direita, é um tema ético”, disse o prefeito paulistano em sua fala, acrescentando que se trata de “nosso compromisso com as futuras gerações”.

O encontro de Salvador acontece no momento em que o mesmo tema é debatido –a partir de hoje — em nível internacional, no encontro do G-7 em Biarritz, na França. E tudo indica que o assunto não sai mais da agenda mundial até o final do ano. Ele estará também no centro das discussões na Cúpula do Clima da ONU, em setembro, em Nova York — e volta à mesa na COP-25 em Santiago do Chile, em dezembro.

