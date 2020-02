‘Nada de avenida’, avisa médico a Covas

RUBENS RISEK JR. E ALE YOUSSEF. FOTO DENISE ANDRADE

Bruno Covas “está animado, feliz. Hoje eu e outros secretários despachamos com ele, foi assinado o decreto de incentivo à cultura. Ele adoraria estar aqui, mas essa coisa de quimioterapia é muito séria”. O comentário é do secretário da Justiça municipal, Rubens Risek Jr., que foi representar o prefeito na abertura do carnaval paulistano no Anhembi, na sexta à noite.

Os médicos, disse Risek, pediram que o prefeito “evite aglomerações”, e ele “é muito disciplinado”. O secretário deu até detalhes: “O dr. (David) Uip (infectologista da equipe médica do Sirio-Libanês) falou pra ele: nada de avenida!” Covas aguarda o resultado de nova biopsia feita na semana passada. “Pode ser que não tenha de fazer nada”, completou.

Privatização do

Anhembi ainda espera

E a privatização do Anhembi? “A prefeitura está reestudando o processo, já que o TCM rejeitou o anterior. Mas a solução não vai afetar o sambódromo, que foi excluído do pacote de venda”.

A negociação, advertiu, só vale para o pavilhão. “Mas pra ele ficar atrativo é preciso um investimento brutal e a prefeitura não tem esses recursos. Uma empresa poderia explorar melhor”.

Ale Youssef não quer

comparações entre carnavais

Ale Youssef, da Cultura municipal, circulou muito no camarote da prefeitura, na sexta, mas desconversou quando convidado a falar da “disputa” sobre quem faz o maior carnaval no País.

“Não vemos isso como competição. Seja aqui, no Rio ou Salvador, cada um tem suas peculiaridades e pontos fortes”, ponderou o secretário.

Claudia Leite e Anitta

causaram em Salvador

No segundo dia de folia em Salvador, Claudia Leitte e Anitta dominaram as atenções no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Claudia exibia uma fantasia em homenagem a Madonna e surgiu içada por um guindaste, no Farol da Barra, cantando Like a Prayer no bloco Blow Out.

A cantora criou expectativa nos fãs ao deixar no ar uma possível turnê com a colega Ivete Sangalo. A ideia, informou, surgiu de um possível patrocinador. E ela gostou.

Camarote novo

Claudinha contou a novidade enquanto seu bloco passava diante do camarote que Ivete montou este ano. Ali ela vai receber empresários e artistas, como os atores Marina Ruy Barbosa e André Marques, durante a festa.

A bronca de Anitta

em foliões baianos

Com uma fantasia sexy inspirada nas abelhas e cravejada com 15 mil cristais, em Salvador, Anitta arrastou uma multidão pelo Circuito Dodô, comandando um trio sem cordas com repertório eclético – indo de Araketu a Pabllo Vittar. E parou o trio para dar bronca em foliões após ver o que achou ser um furto de celular. “Meu trio não é bagunça. Estou cantando, mas estou vendo tudo”, advertiu.

Cowboy americano

A bordo do trio de Anitta, o DJ e produtor musical norte-americano Diplo apareceu vestido de cowboy e aproveitou bastante a folia. Foi visto aos beijos com uma morena durante a apresentação.

Olodum aos 40

A sexta de carnaval também foi marcada, na Bahia, por homenagens ao Olodum, que completa 40 anos este ano – regido, pela primeira vez, por uma mulher, a maestrina Andreia Reis. O grupo afro adotou o tema “Mãe, Mulher, Maria, Olodum”. O vocalista Mateus Vidal explica: “Somos uma entidade plural e as mulheres contribuíram muito na história do Olodum”.

O governador Rui Costa participou da saída do grupo, no Pelourinho, de uma das janelas do casarão sede do bloco. “A homenagem ajuda a fomentar uma cultura de respeito às mulheres e de paz”, disse o governador.