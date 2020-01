Nada básicas

Era novembro de 2016 quando as amigas Thais de Gruttola Amorim, Camila Martucci Rizk e Izabela Nader Yunes decidiram apostar na produção de peças aparentemente básicas, porém elaboradas, ou seja: “camisetas com o caimento ideal, tecido de alta qualidade, conforto e corte autêntico”, explica Camila, que vai inaugurar, ao lado das sócias, o primeiro showroom da Ray esse mês, no Real Parque. “Nossas t-shirts são versáteis, podem ir da noite para o dia, seguindo o conceito A.M/P.M tão fundamental para as mulheres contemporâneas.”