Na quarentena, Mariana Rios tem aulas de violão e canto

Mariana Rios tem usado a maior parte do tempo desse isolamento social para estudar violão, piano, canto e inglês. Ela passa o dia tendo aulas online que, antes, não conseguia fazer pela falta de agenda. “Na correria do dia a dia, as coisas costumam ser atropeladas. A conexão com instrumentos musicais e com minha própria voz tem me feito muito bem,” explica a cantora e atriz. Resultado: saem, do esforço caseiro, músicas diversas e posts semanais. “Sempre gostei muito de estar em casa! Não tem melhor lugar no mundo que nossa casa. Seja ela pequena, grande, com jardim ou sem. Nosso lar é o que nos dá sossego. Estou olhando, a partir deste momento, com mais carinho para o que desejo”.