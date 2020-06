Na quarentena, João Suplicy compõe com outros artistas em parcerias virtuais

João Suplicy – na quarentena acompanhado do pai, Eduardo, e da sua namorada, Ligia Hansen – aproveita o momento para fazer coisas que não faria normalmente, como parcerias virtuais com outros artistas e músicos, produção de vídeos musicais por encomenda em datas comemorativas e tocando em festas online. “Acredito que parte desse novo mercado de trabalho online que se apresenta deve permanecer pós-pandemia. Além disso, estou compondo bastante e vou lançar, ainda em junho, uma nova canção com o grupo Mato Seco, chamada Filhos da Quarentena”.