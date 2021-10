A Galeria Marília Razuk inaugura a mostra 4X5 Módulo 4 Corpo Leonilson, com curadoria de Douglas de Freitas. Hoje, no Itaim.

Com o propósito de investigar as relações da arte com diferentes linguagens, a Galeria Jaqueline Martins, em colaboração com a ÃO, de Marina Dalgalarrondo, abre a exposição Disfuncional. Hoje.

Ulisses Montoni faz tarde de autógrafos de seu livro Cantos e Contos Musicais. Amanhã, na Livraria Martins Fontes, na Av. Paulista.