O VillaLobos recebe a exposição gratuita e interativa Eu, Ayrton Senna da Silva, a partir de sexta-feira, no estacionamento do shopping.

A 2121.design + vitra e Plexi recebem para uma intervenção com os artistas urbanos Danilo Cunha e RTrompz. Hoje, na Vila Madalena.

José Carlos e Caique Pallas promovem o Festival do Camarão do Bacalhau Vinho&Cia. Até domingo, nas casas do Itaim e Barra Funda.

Estreia hoje, a peça Barnum – O Rei do Show, no Teatro Oppus.

O Blend Inspire – clube de cultura da francesa Nadia Léauté – realiza seu encontro presencial, Blend Club. Amanhã, na Cremme, na Gabriel Monteiro da Silva.